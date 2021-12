L'image du jour : Bridget Jones avec sa couette et son pot de glace

La comédie britannique "Le journal de Bridget Jones" est réalisée par Sharon Maguire et voit le jour en 2001. On suit ici les aventures de Bridget Jones qui n'a qu'une seule envie dans la vie, perdre du poids et rencontrer enfin le grand amour !

De toutes les comédies romantiques, la saga Bridget Jones reste tout de même un vrai petit bijou de bonheur. Son héroïne imparfaite mais attachante, incarnée par Renée Zellweger, a su séduire le public. L'actrice a quand même pris 12 kilos en 7 mois pour jouer le rôle de Bridget. Son régime de prise de poids était constitué de toasts, de fromages et de croissants. Un sacré programme pour Renée ! On illustre ci-dessous, l'une des scènes cultes où la jeune femme est avachie dans sa couette avec toute sorte de nourriture à proximité. Le journal de Bridget Jones ©TF1 Production Célibataire, la trentaine, persuadée que tout le monde est heureux sauf elle, Bridget Jones a deux ambitions dans la vie : perdre du poids et trouver le grand amour. Des désirs apparemment raisonnables, mais visiblement impossibles à satisfaire. Tandis que ses amis, Jude, Sharon et Tom, ne cessent de lui prodiguer des avis aussi inutiles que désespérés, Bridget hésite entre deux prétendants : son patron, le charmant, sexy et dangereux Daniel Cleaver ; et Mark Darcy, un vieil ami de la famille qui lui a paru de prime abord ennuyeux et distant…