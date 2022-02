L'image du jour : Carrie complétement recouverte de sang

La scène du bal dans le film "Carrie" de Brian De Palma, sorti en 1976, a marqué les esprits de plusieurs générations. La jeune actrice Sissy Spacek est alors aspergée de sang de la tête aux pieds. Retour sur cette image terrifiante.

Inspiré du célèbre roman de Stephen King, le film Carrie au bal du diable suit une adolescente tourmentée par une mère névrosée et tyrannique. Comme si cela ne suffisait pas, Carrie est la tête de turc des filles du collège. Elle ne fait que subir et ne peut rendre les coups, jusqu'à ce qu'elle ne se découvre un étrange pouvoir surnaturel. Au casting, on retrouve Sissy Spacek, mais également Amy Irving, Nancy Allen et bien sûr John Travolta.

Carrie ©United Artists

La jeune fille est très vite la risée de tout le lycée. Le titre du film prend tout son sens lors du bal, en effet Carrie gagne le concours de la reine de la soirée et monte sur l'estrade. C'est à ce moment-là que Chris, une élève exclue du bal, décide de se venger, elle tire sur une corde et un seau rempli de sang de cochon se déverse sur Carrie. Complétement sidérée, la jeune fille va commettre le pire et déambule dans la rue, comme l'illustre notre image du jour ci-dessus.

Si vous voulez savoir comment Sissy Spacek s'est retrouvée enterrée pour la scène finale du film, c'est par ici.

