L'image du jour : Cécile de France a frôlé la mort sur le tournage de Au-delà

Cécile de France a partagé l'affiche du film "Au-delà" avec Matt Damon. Encadrée par le grand réalisateur et acteur Clint Eastwood, l'actrice n'est pas prête d'oublier ce tournage où elle a failli perdre la vie...

En 2010, le célèbre Clint Eastwood s'essaye au cinéma fantastique et réalise le film Au-delà, où l'on retrouve Matt Damon, mais aussi l'actrice française Cécile de France, qui n'est pas prête d'oublier ce tournage ! En effet, dans le film, son personnage se noie. Pour les besoins de la scène, le réalisateur lui demande de vider tout l'air qu'elle a dans les poumons, afin qu'il n'y ait pas de bulles qui s'échappent de son nez. Elle expire l'air et descend à 9 mètres de profondeur. L'actrice a reconnu dans une interview pour Konbini, avoir "été au bord de la mort, pétrifiée". Retour en image sur la bande-annonce du film :

Au-delà est l'histoire de trois personnages hantés par la mort et les interrogations qu'elle soulève. George est un Américain, affecté d'un "don" de voyance qui pèse sur lui comme une malédiction. Marie, journaliste française, est confrontée à une expérience de mort imminente, et en a été durablement bouleversée. Et quand Marcus, un jeune garçon, perd l'être qui lui était le plus cher et le plus indispensable, il se met désespérément en quête de réponses à ses interrogations. George, Marie et Marcus sont guidés par le même besoin de savoir. Leurs destinées vont finir par se croiser pour tenter de répondre au mystère de l'Au-delà.

