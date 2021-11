L'image du jour : c'est enfin possible d'écrire elfique avec un clavier spécial !

Aux alentours de 2022 Amazon diffusera une toute nouvelle série reprenant l'univers de J.R.R. Tolkien. Une surprise en or pour les fans de l'univers du "Seigneur des Anneaux" qui se délectent encore et toujours des nombreux produits dérivés faisant référence à la Terre du milieu.

Pour donner vie à son monde, le célèbre écrivain Tolkien a inventé plusieurs langues complexes. Cet univers très profond et détaillé a donné lieu par la suite à de nombreuses études et recherches. Prochainement, arrivera la série Amazon Le Seigneur des anneaux, de quoi réchauffer le cœur de tous les fans ! Mais en attendant, il y en a un qui s'est penché sur un sérieux projet : celui de fabriquer un clavier elfique.

Image du jour : clavier elfique ©Matt3o

Eh oui, parmi les nombreux fans on compte Matt3o, qui, en plus d'être un passionné de la saga et un spécialiste en clavier ! Ce dernier a récemment créé deux sets de touches de clavier qui sont officiellement licenciés : un en langage elfique (sindarin), et un autre en langage des Nains (khuzdul). Des versions colorées qui peuvent se décliner. Il y a notamment une version simplifiée qui regroupe les touches classiques en plus des symboles de Tolkien.

