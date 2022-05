L'image du jour : Christopher Nolan a collaboré avec son frère pour écrire Memento

Le réalisateur Christopher Nolan réalise le film "Memento" en 2000. Il met en scène Guy Pearce, Carrie-Anne Moss ainsi que Joe Pantoliano. On suit le personnage principal, Leonard Shelby, qui ne se souvient plus de rien dès qu’il a quitté un lieu. C’est pour cela qu’il a toujours avec lui un appareil photo à développement instantané !

Dans le film Memento, Leonard Shelby (Guy Pearce) n'a qu’un objectif : retrouver l'homme qui a violé et assassiné sa femme pour se venger. Mais depuis le meurtre, il souffre de pertes de mémoire immédiate ne lui permettant plus de se créer de nouveaux souvenirs. Pour parvenir à ses fins et ne plus "oublier", il a mis au point un système de fiches, notes, photos et tatouages. Qui croire ? Quelle est la vérité ?

Christopher Nolan et Guy Pearce sur le tournage de Memento ©Newmarket Film

Pour l'écriture de Memento, Christopher Nolan a collaboré avec son frère, Jonathan Nolan. C'est lors d'un road trip de Chicago à Los Angeles, qu'ils ont évoqué le sujet de cette histoire de pertes de mémoire. Jonathan qui est alors étudiant se penche sur ce projet d'écriture et après de multiples demandes de son frère, il finit par lui envoyer son travail. Deux mois plus tard, Christopher a l'idée de raconter le film en brouillant les pistes chronologiques. Au même moment, son frère écrit une nouvelle de son côté intitulée « Memento Mori ». Les deux frères continuent à correspondre et échangent leurs versions. Evidemment, il y a beaucoup de différences entre les histoires des deux frères, même si celle de Jonathan conserve les éléments essentiels du scénario. Par la suite, ils ont continué leur collaboration et ils écriront The Dark Knight ou encore Interstellar.

