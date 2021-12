L'image du jour : Claire Danes et Jared Leto dans Angela, 15 ans en 1994

"Angela,15 ans" est une série des années 90, qui a été malheureusement arrêtée prématurément faute d'audiences, par la chaîne ABC. Malgré tout, ce teen drama a vu la naissance de deux stars : Claire Danes et Jared Leto ! C’est notre image du jour…

Angela, 15 ans (My So-Called Life en VO) est un teen drama sorti en 1994. Il se compose malheureusement d’une seule saison de 19 épisodes, malgré les excellentes critiques. Notre image du jour ci-dessous, vous montre le couple formé par Claire Danes et Jared Leto, avant que leurs carrières, contrairement aux audiences, ne décollent !

Image du jour : Angela (Claire Danes) et Jordan (Jared Leto) - Angela, 15 ans ©ABC

On y suit le quotidien et les états d’âme de la fraîchement rousse Angela, premier grand rôle pour Claire Danes alors âgée de 16 ans, qui lui a aussi valu son premier Golden Globe (Meilleure actrice dans une série dramatique en 1995) ! Angela vit entourée de ses parents (Bess Armstrong et Tom Irwin) et de sa petite sœur Danielle. Elle a aussi ses amis du lycée : Sharon (Devon Odessa), Ricky (Wilson Cruz), Rayanne (A.J. Langer), et Brian (Devon Gummersall). Mais surtout il y a le beau Jordan Catalano, le bad boy dont toutes les filles sont amoureuses, interprété par Jared Leto.

