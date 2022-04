L'image du jour : Clint Eastwood et Bradley Cooper réunis sur le tournage de American Sniper

"American Sniper" est un film de guerre américain réalisé par Clint Eastwood. Il s'agit de l'adaptation de l'autobiographie du tireur d'élite Chris Kyle. Ce film est le plus gros succès commercial de la carrière du cinéaste.

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique.

Dans le film American Sniper on suit le tireur d'élite des Navy SEAL, Chris Kyle. Il est envoyé en Irak dans un seul but : protéger ses camarades. Sa précision chirurgicale sauve d'innombrables vies humaines sur le champ de bataille et, tandis que les récits de ses exploits se multiplient, il décroche le surnom de "La Légende". Cependant, sa réputation se propage au-delà des lignes ennemies, si bien que sa tête est mise à prix et qu'il devient une cible privilégiée des insurgés.

Parallèlement, il doit mener un autre combat, mais sur le plan personnel cette fois : tâcher, coûte que coûte, d'être un mari aimant et un bon père à des milliers de kilomètres de distance. Malgré le danger, et l'angoisse dans laquelle vit sa famille, Chris participe à quatre batailles décisives parmi les plus terribles de la guerre en Irak, s'imposant ainsi comme l'incarnation vivante de la devise des SEAL : "Pas de quartier !" Mais lorsqu'il retrouve sa femme Taya Renae Kyle (Sienna Miller) et ses enfants, Chris prend conscience que la guerre continue de le hanter

Clint Eastwood et Bradley Cooper sur le tournage de American Sniper ©DR

Dans un premier temps, Bradley Cooper ne devait pas endosser le rôle de Chris Kyle. Il devait seulement être le producteur de ce film. Cependant, il fut tellement intéressé par ce sujet qu'il a fini par changer d'avis. L'acteur a ensuite suivi un entraînement intensif pendant 3 mois, afin d'acquérir davantage de masse musculaire. Il a également reçu une formation de tireur d’élite pour les besoins du film. Le sujet de ce film tenait particulièrement à cœur à Clint Eastwood, il s'explique :

II se situait à mi-chemin entre les exploits de Chris au combat et les aspects personnels de sa vie, qui le rendent encore plus intéressant. Cela montre le poids de la guerre non seulement pour un individu, mais aussi pour toute sa famille.

Rendez-vous demain à 7 h pour une nouvelle image du jour.

Retrouvez ici toutes nos images du jour.