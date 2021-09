L'image du jour : de précieux conseils

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image insolite, marquante ou humoristique en rapport avec l'univers audiovisuel et cinématographique qui fait l'actualité ou bien qui s'avère complètement intemporelle.

Sueurs froides est souvent désigné sous son titre original Vertigo. Réalisé en 1958 par Alfred Hitchcock, on retrouve dans les rôles principaux : James Stewart et Kim Novak. Ici, on peut voir un cliché pris lors du tournage du film. L'actrice Kim Novak écoute attentivement les indications du réalisateur.

Rendez-vous demain à 7 h pour une nouvelle image du jour.