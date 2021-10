L'image du jour : découvrez la fin alternative du film Get Out

Halloween approche à grands pas, l'occasion pour nous de revenir sur des films d'horreur qui nous ont fait frissonner et c'est le cas de "Get Out" le film à succès de Jordan Peele. Ce long-métrage angoissant aurait pu connaître une fin bien plus sombre. Attention SPOILERS !

Le thriller horrifique Get Out se termine relativement bien pour le personnage principal. Mais ce n'est pas vraiment ce qui était prévu par le réalisateur Jordan Peele dès le début. En effet, le film se termine ainsi (SPOILERS) : après la tuerie finale, le spectateur retient son souffle et une voiture de police arrive. C'est Rod, le meilleur ami de Chris, qui vient le chercher. Cependant, une autre fin a été tournée : Testée avant la sortie du film en salle, l'accueil a été très mitigé. De ce fait, le réalisateur a préféré laisser cette version bien au chaud dans les bonus du DVD. On peut voir Chris qui se fait embarquer par la police après avoir étranglé Rose. Une fois au parloir, il dit à son ami qu'il "va bien" et qu'il est parvenu "à arrêter ça". Une fin plus sombre qui a été changée sur les conseils du producteur Jason Blum.