L'image du jour : Demi Moore se roule dans les dollars dans Proposition indécente

Retour sur un film culte des années 90, avec Demi Moore. Il s'agit de "Proposition indécente", et plus particulièrement de la scène où l'actrice se roule dans les billets !

Proposition indécente est un film sulfureux d'Adrian Lyne, habitué des films du genre (9 semaines 1/2, Infidèle...). Réalisé en 1992, il met en scène Robert Redford, Demi Moore et Woody Harrelson dans un triangle amoureux.

David (Woody Harrelson) et Diana (Demi Moore) croulent sous les dettes. Ils empruntent 5 000 dollars au père de David et se rendent à Las Vegas. Ils ont besoin de 10 fois cette somme pour rembourser leurs créanciers et finir leur maison. Après un premier jour à 25 000 dollars de gains, le couple festoie dans la chambre d'hôtel et Diana, aux anges, se roule dans les billets de banque sur un matelas à eau. C'est notre image du jour ci-dessous :

Demi Moore - Proposition indécente ©Paramount Pictures

Malheureusement, dès le lendemain, ils perdent l'intégralité de l'argent. Dépités, ils font la connaissance du célèbre milliardaire John Gage (Robert Redford), qui leur fait cette proposition indécente :

Supposons que je vous offre 1 million de dollars pour passer une nuit avec votre femme.

Evidemment, cette proposition d'abord choquante, puis alléchante ne sera pas sans conséquences pour le couple...

Pour finir, on ne pouvait pas parler de Proposition indécente sans montrer la robe noire ultra glamour portée par Demi Moore, et dessinée par Thierry Mugler !

Demi Moore - Proposition indécente ©Paramount Pictures

