L'image du jour : différents films d'horreur réunis en une seule image

Le mois d'octobre vient tout juste de s'achever, l'occasion pour certains fans de films d'horreurs de se faire un marathon. Voici en une seule image plusieurs personnages bien connus, tous réunis dans une même salle de cinéma. Alors les reconnaissez-vous tous ?

Halloween vient tout juste de se terminer, mais il n'y pas de période particulière pour aimer regarder des films d'horreur et les vrais fans du genre le savent. On retrouve beaucoup d'images sur la toile en ce moment, entre maquillages, costumes et scènes de films d'horreur, voici ci-dessous, une image qui a particulièrement attiré notre attention, elle est signée @benziequeen. L'illustration regroupe différents personnages terrifiants tirés de films d'horreur cultes.

Halloween, Scream, Chucky, Shining ou encore Misery, de nombreux films sont représentés. Et vous, combien de personnages arrivez-vous à identifier ?

