L'image du jour : Emmanuelle Béart et François Cluzet dans L'Enfer

Réalisé par Claude Chabrol en 1994, le film "L'Enfer" réunit Emmanuelle Béart et François Cluzet. Ils incarnent Paul et Nelly qui semblent vivre une merveilleuse histoire d'amour. Malheureusement, Paul va crouler sous les dettes et va céder rapidement à la folie...

Dans le film L'Enfer, Paul dirige avec compétence le prospère Hôtel du Lac qu'il vient de racheter. Son épouse, Nelly, est ravissante, et son fils, un charmant bambin. Les clients affluent. Pourtant, Paul dort mal. Quelque chose l'oppresse. Il se met à regarder Nelly différemment. Insouciante et gaie, ne passe-t-elle pas trop de temps à faire des courses avec son amie Marylin ? Quelle est exactement la nature de ses liens avec Martineau, un client régulier de l'hôtel, propriétaire d'un gros garage de la ville voisine ? Peu à peu, Paul perd pied. Il se met à surveiller les faits et gestes de Nelly, qu'il surprend un jour, sur une île, avec Martineau. Chabrol reprend trente ans plus tard un scénario que Clouzot ne put tourner. En entomologiste, il observe la montée de la folie chez un homme ordinaire.

L'Enfer ©Canal +

Le couple vedette du film est composé de Emmanuelle Bérat et François Cluzet. On retrouve également Marc Lavoine qui tenait là le premier rôle cinématographique important de sa carrière. Dans le rôle de Julien, on retrouve Julien Chabrol qui est le fils du réalisateur. Nathalie Cardone interprétait Marylin , trois ans plus tard elle sort le tube "Hasta Siempre, Che Guevara" en 1997.

