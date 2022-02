L'image du jour : Isabelle Adjani dans le film L’Été meurtrier

Le film "L'Été meurtrier" est réalisé par Jean Becker, le scénario est inspiré du roman du même nom de Sébastien Japrisot. Le long-métrage sorti en 1983, connaît un énorme succès, et reçoit quatre César dont ceux du meilleur scénario et de la meilleure actrice pour Isabelle Adjani.

Dans le film L'Été meurtrier, Eliane dit "Elle", incarnée par Isabelle Adjani, est détentrice d'un terrible secret. Elle séduit Pin-Pon (Alain Souchon) qui ne tarde pas à l'épouser dès son arrivée dans ce village provincial. Mais la jeune femme ne lui a pas révélé la véritable raison de sa présence : elle veut venger sa mère, violée avant sa naissance par trois hommes… Alors, juste pour le plaisir, voici la bande-annonce du film, qui laisse entrevoir les traits de caractère de la sulfureuse Elle.

Dès l'écriture du scénario, le rôle d'Elle est imaginé pour l'actrice Isabelle Adjani. Mais l'actrice se montra réticente, notamment à cause des scènes de nu. De ce fait, le réalisateur s'est tourné vers d'autres actrices comme Lio, Jeanne Mas ou Valérie Kaprisky. Cette dernière est même allée jusqu'à apprendre et répéter le rôle. C'est en 1982 qu'Isabelle Adjani change d'avis, et retarde par conséquent le tournage du film Mortelle Randonnée sur lequel elle s'était déjà engagée.

