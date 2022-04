L'image du jour : Isabelle Huppert dans Les Valseuses

Bertrand Blier écrit et réalise le film "Les Valseuses" porté par un duo de choc, formé de Gérard Depardieu et de Patrick Dewaere. A leurs côtés, on retrouve également Miou-Miou mais aussi la toute jeune Isabelle Huppert.

Dans le film Les Valseuses on suit deux voyous, Jean-Claude et Pierrot, qui vivent de vols et autres petits délits, et se plaisent à terroriser leur quartier. Après un vol de voiture, ils sont obligés de fuir la ville. Dans une petite ferme, ils rencontrent la peu farouche Marie-Ange, aussi paumée qu'eux. Incidents, rencontres et galères se multiplient, se soldant a chaque fois par la fuite. Dans cet extrait ci-dessus on découvre la toute jeune Isabelle Huppert qui se glisse dans la peau de Jacqueline, une jeune fille rebelle en quête d'émancipation. Il s'agit ici l'un de ses premiers rôles importants au cinéma. Les Valseuses est un film très controversé en raison de sa vulgarité, de sa représentation d'actes sexuels, de ses scènes de nu et de son ambiguïté morale... Cependant, le long-métrage reste culte auprès des critiques modernes. Le succès du film permet tout de même à Bertrand Blier, mais aussi à Gérard Depardieu, Miou-Miou et Patrick Dewaere de se faire connaître du grand public.