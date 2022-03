L'image du jour : Jack Nicholson dans Vol au-dessus d'un nid de coucou

Le film "Vol au-dessus d'un nid de coucou" est réalisé en 1975 par Milos Forman. Oscarisé à cinq reprises, le long-métrage est aujourd'hui devenu culte. On retrouve notamment Jack Nicholson dans le rôle de Randall P. McMurphy, un prisonnier qui tente d'échapper à sa peine en se faisant interner dans un hôpital psychiatrique.

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique.

Le film Vol au-dessus d'un nid de coucou, est l'adaptation du roman éponyme, de Ken Kesey sorti en 1962. Par la suite, cette histoire a également été adaptée au théâtre à Broadway. Le scénario est centré sur Randle McMurphy (Jack Nicholson) qui est prêt à tout pour échapper à la prison… même à se faire passer pour un malade mental. Interné dans un hôpital psychiatrique, il découvre, au-delà de leur folie, des êtres fragiles et attachants, soumis à l'autorité oppressive de l'infirmière Ratched (Louise Fletcher). S'insurgeant alors contre les règles établies, il décide de révolutionner ce petit monde...

Vol au-dessus d'un nid de coucou ©United Artists Michael Douglas Production

Notre image du jour ci-dessus illustre Jack Nicholson dans la peau de Randle McMurphy. Ce dernier a bien failli passer à côté de ce rôle puisqu'il était engagé dans le tournage d'un autre film. Marlon Brando et Gene Hackman se sont vus proposer le rôle avant de décliner. Forman, le réalisateur, a donc préféré attendre et retarder le tournage de six mois pour s'offrir les services de Jack Nicholson.

Pour ce qui est du tournage, les scènes se sont déroulées de janvier à mars 1975 , dans un hôpital psychiatrique de Salem dans l'Oregon. L'équipe a dû composer avec quelques véritables malades mentaux. Certains personnages secondaires visibles à l'écran, sont des véritables patients de l'hôpital.

Rendez-vous demain à 7 h pour une nouvelle image du jour.

Retrouvez ici toutes nos images du jour.