L'image du jour : Jacqueline a du mal à se faire comprendre

Josiane Balasko, Mathilde Seigner et Alexandra Lamy sont réunies pour incarner respectivement la mère et les filles dans le film Eric Lavaine "Retour chez ma mère".

Le film Retour chez ma mère est sorti en 2016. Alexandra Lamy et Mathilde Seigner incarnent les filles de Jacqueline, joué par Josiane Balasko. Cette dernière fait des cachoteries à ses enfants qui ont de plus en plus de mal à la comprendre.

On peut voir ci-dessus la scène hilarante du dîner avec des dialogues remplis de quiproquos.

