L'image du jour : Jeffrey Dean Morgan et Paul Rudd sont propriétaires d'un magasin de bonbons

Pour beaucoup Jeffey Dean Morgan c'est le grand méchant Negan dans "The Walking Dead", mais figurez-vous que ce gros dur cache également un côté tendre. Il est propriétaire d'un magasin de bonbon à Rhinebeck dans l'état de New York avec l'homme sacré le plus sexy de 2021 : Paul Rudd !

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique.

Les acteurs Jeffrey Dean Morgan et Paul Rudd sont des amis de longue date et ils sont apparemment des grands fans de bonbons ! Les deux acteurs ont décidé, il y a quelques années déjà, de récupérer un magasin de confiseries se trouvant à Rhinebeck dans l'état de New York. Ainsi, le grand méchant Negan aurait donc un côté tendre et fondant ? En effet, c'est son interprète qui a décidé de sauver cette vieille boutique.

Image du jour : Jeffrey Dean Morgan & Paul Rudd ©Facebook Samuel Sweet's shop

En s'alliant avec Paul Rudd alias Ant-Man, ou l'homme nommé le plus sexy de l'année 2021, Jeffrey Dean Morgan s'est lancé dans une nouvelle aventure. Il s'était expliqué à ce sujet sur le plateau de Stephen Colbert :

La première personne que j'ai rencontrée dans la ville de Rhinebeck était Ira Gutner, et le magasin de bonbons lui appartenait. Il est décédé il y a quelques années et Paul et moi ne voulions pas que le magasin devienne une boutique de smoothie ou quelque chose de ce style. Ce magasin était là depuis le début des années 1990, alors nous nous sommes dit "Rassemblons notre argent et achetons-nous un magasin de bonbons !"

Et cette nouvelle activité n'est pas pour déplaire à ses enfants qui aiment passer du temps dans la boutique Samuel Sweet's Shop accompagnés de leur mère Hilarie Burton (les Frères Scott). Autant vous dire que ce magasin de sucreries est très visité et qu'il n'a pas perdu sa notoriété d'antan !

Rendez-vous demain à 7 h pour une nouvelle image du jour.

Retrouvez ici toutes nos images du jour.