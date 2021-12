L'image du jour : Julia Roberts et Hugh Grant dans Coup de foudre à Notting Hill

"Coup de foudre à Notting Hill" est un film britannique réalisé par Roger Michell. Ce long-métrage romantique sort en salle en 1999 et retrace l'histoire d'amour compliquée entre une actrice et un libraire situé dans le quartier de Notting Hill à Londres.

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique.

Le film Coup de foudre à Notting Hill, réalisé par Roger Michell est très vite un grand succès. Vous croisez dans la rue Julia Roberts, aussi belle et fraîche que dans Pretty Woman, puis elle débarque à votre boulot et tombe amoureuse de vous, illustre inconnue ? Ne rêvez pas ! Le timide libraire qui vit ce conte de fées s’appelle tout de même Hugh Grant et forme avec la star le duo le plus romantique vu depuis bien longtemps... Voici en quelques mots le pitch de ce célèbre film.

William est libraire à Notting Hill et sa vie va basculer quand il va croiser le chemin de la star internationale Anna Scott, incarnée par Julia Roberts. Par la suite, ils vont voir naître leurs sentiments l'un pour l'autre mais rien n'est simple. Leur couple va connaître quelques perturbations, mais le dénouement est un happy end dans la plus pure tradition du genre.

Image du jour : Julia Roberts et Hugh Grant dans Notting Hill © All action / ABACA

Notre image du jour ci-dessus illustre la complicité des deux partenaires de jeu. Hugh Grant appréhendait beaucoup les scènes de baiser avec l'actrice, en effet il trouvait la bouche de sa partenaire « trop large ». Voilà ce qu'il a déclaré en plaisantant dans une émission télé :

J’avais l’impression d’entendre un faible écho quand je l’embrassais.

Rendez-vous demain à 7 h pour une nouvelle image du jour.

Retrouvez ici toutes nos images du jour.