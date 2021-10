L'image du jour : Kim Hunter méconnaissable dans La Planète des singes

Les acteurs ont dû supporter durant des journées entières leur masque de singe très fragile pour les besoins du film "La Planètes des Singes" de 1968. Un exercice pas évident pour l'actrice Kim Hunter.

Les acteurs du film La Planète des Singes de 1968 réalisé par Franklin J. Schaffner, ont dû endurer 3 à 6 heures de pose de maquillage et étaient tenus de garder leurs masques jusqu'au soir. Une transformation impressionnante pour l'actrice Kim Hunter qui incarne Zira. La jeune femme avait du mal à supporter le masque, elle qui était claustrophobe. L'actrice avait donc pour habitude de prendre un Valium le matin pour se détendre pendant la séance de maquillage.

Image du jour : La Planète des singes ©20th Century Fox

Lors de la pause déjeuner les acteurs devaient manger liquide afin de se nourrir avec une paille et tout cela en restant face à un miroir pour détecter tout changement suspect du maquillage. Les fumeurs devaient également se servir de porte-cigarettes. Une rigueur et un perfectionnisme qui leur a permis d'obtenir un tel résultat : le film est l'un des plus gros succès de l'année 1968. Par la suite neuf autres films ont vu le jour.

