L'image du jour : la baignade de Michel Blanc dans Les Bronzés

Réalisé par Patrice Leconte, le film culte, "Les Bronzés" est interprété par la troupe le Splendid. Il s'agit d'une parodie de leur pièce de théâtre "Amours, Coquillages et Crustacés". Le long-métrage est devenu au fil du temps un classique du cinéma populaire français. Retour sur une scène hilarante.

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique.

Dans Les Bronzés, on retrouve un groupe de touristes en quête de soleil et d'aventures qui débarquent en Afrique dans un club de vacances. Si le sexe est la principale préoccupation de chacun, ils multiplient gaffes et blagues entre eux et avec les gentils organisateurs. Retour sur l'une des scènes cultes, ci-dessous, avec Marie-Anne Chazel, Michel Blanc et Dominique Lavanant.

Le tournage du film a eu lieu à Assouindé, à quatre-vingt kilomètres d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Pour la scène hilarante où Michel Blanc doit sortir de l'eau en se cachant le sexe avec des algues (car il s'est fait voler son maillot de bain) l'équipe a dû faire venir les algues directement de Bretagne par avion ! Il faut dire qu'il n'y a pas ce genre d'algues en Côte d'Ivoire.

Rendez-vous demain à 7 h pour une nouvelle image du jour.

Retrouvez ici toutes nos images du jour.