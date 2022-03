L'image du jour : la bande de pote du film Le Dernier Pub avant la fin du monde

Réalisé par Edgar Wright, le film "Le Dernier Pub avant la fin du monde" arrive en salle en 2013. Il s'agit du dernier film de la trilogie "Blood and Ice Cream" mettant en scène le duo Simon Pegg et Nick Frost.

Dans le film, Le Dernier Pub avant la fin du monde, l’histoire débute le 22 juin 1990 dans la petite ville anglaise de Newton Haven : cinq adolescents au comble de l’âge ingrat fêtent la fin des cours en se lançant dans une tournée épique des pubs de la ville. Malgré leur enthousiasme, et avec l’absorption d’un nombre impressionnant de pintes de bière, ils ne parviennent pas à leur but, le dernier pub sur leur liste : The World’s End (La Fin du Monde). Une vingtaine d’années plus tard, nos cinq mousquetaires ont tous quitté leur ville natale à l'exception de celui qui fut leur meneur, Gary King (Simon Pegg).

Ce dernier souhaite coûte que coûte réitérer l’épreuve de leur marathon alcoolisé. Il convainc Andy, Steven (Paddy Considine), Oliver (Martin Freeman) et Peter (Eddie Marsan) de se réunir un vendredi après-midi. Le défi : une nuit, cinq potes, douze pubs, avec un minimum d’une pinte chacun par pub. Alors que la fine équipe tente, tant bien que mal, d’accorder le passé avec le présent, une série de retrouvailles avec de vieilles connaissances et des lieux familiers les font prendre conscience que le véritable enjeu, c’est l’avenir, non seulement le leur, mais celui de l’humanité entière, et arriver à «La Fin du Monde» devient le dernier de leurs soucis..

Le Dernier Pub avant la fin du monde ©Working Title Films

Dans notre image du jour ci-dessus, on peut voir la joyeuse bande, composé de Simon Pegg, Nick Frost, Martin Freeman, Eddie Marsan et Paddy Considine en plein dans leur marathon alcoolisé !

