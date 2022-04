L'image du jour : la belle complicité de Nicole Kidman et Sunny Pawar dans le film Lion

En relation Lion

Le film "Lion" est porté par Sunny Pawar et Dev Patel. On suit l’histoire poignante de Saroo Brierley, qui se retrouve séparé de sa famille à l’âge de 5 ans et tente de la retrouver 20 ans plus tard. Une belle rencontre a eu lieu sur le tournage entre Nicole Kidman et le petit garçon.