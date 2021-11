L'image du jour : la belle complicité entre James Dean et Liz Taylor

Décédé à seulement 24 ans, l'acteur américain James Dean conserve encore et toujours son statut d'icône. Beaucoup de rumeurs circulent à son sujet, faisant de lui un homme très mystérieux. Son amie Elizabeth Taylor, avec qui il a partagé l'affiche de "Géant", avait fait quelques révélations à son sujet.

Elizabeth Taylor était au côté de James Dean dans le célèbre film Géant réalisé par Georges Stevens qui est sorti un an seulement après le décès de l'acteur. Ensemble, ils avaient noué de vrais liens d'amitié sur le tournage, comme l'illustre notre image du jour issue du compte Instagram Vintagee_hollywood. Des moments de complicité qui ont permis à James Dean de se livrer sur sa vie et sur son enfance. L'immense actrice Liz Taylor a révélé ses confidences à ce sujet et a demandé que cela soit publié seulement après son décès.

Elle s'était livrée dans un entretien accordé à l'auteur Kevin Sessums :

J'adorais Jimmy. Je vais vous dire quelque chose, mais il ne faut pas le publier avant ma mort, ok ? Quand Jimmy avait 11 ans, après la mort de sa mère, il a commencé à être abusé sexuellement par son pasteur. Je crois que cela l'a hanté toute sa vie. En fait, je sais que cela l'a hanté. On en a beaucoup parlé. Pendant "Géant", on restait éveillés tard dans la nuit, on parlait beaucoup et c'est l'une des choses qu'il m'a confiées.

James Dean est décédé dans un terrible accident de voiture en 1955, il était alors âgé de 24 ans, le célèbre acteur reste pour beaucoup de cinéphiles l'incarnation du rebelle par excellence.

