L'image du jour : la célèbre orque Keiko dans le film Sauvez Willy

Le film "Sauvez Willy" a sans doute marqué toute une génération. Keiko, l'orque qui incarne Willy, devient une vraie star de cinéma. Les fans du film vont alors tout faire pour lui rendre sa liberté, afin qu'il ne subisse plus les horribles conditions de vie liées à sa captivité. Découvrez le destin de cette orque pas comme les autres.

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique.

Le film Sauvez Willy voit le jour en 1993 et est réalisé par Simon Wincer. La star du film n'est autre que Keiko, l'orque, mais l'on retrouve également Jason James Richter, Lori Petty, ou encore August Schellenberg. Le long-métrage suit Willy, une orque mâle, capturée puis vendue à un centre aquatique pour y être dressée et exploitée. Jesse, préadolescent abandonné par sa mère, rebelle et fugueur, est arrêté pour vandalisme et placé dans une famille d'accueil qui désire l'adopter. Il doit nettoyer ses graffitis au centre aquatique et y fait la rencontre de Willy qui devient peu à peu son meilleur ami. Mais puisque l'orque ne coopère pas au spectacle qu'on attend de lui, elle manque de se faire tuer sur ordre du peu scrupuleux propriétaire des lieux. Jesse et ses nouveaux amis décident de l'aider à regagner la mer et la liberté...

Sauvez Willy ©Warner Bros

Pour ce qui est de la vie de de cette célèbre orque, c'est en 1979 qu'elle est capturée au sud de l'Islande. Elle commence à se produire pour le public au Marineland du Canada, des années plus tard elle est transférée dans un parc d'attractions de la ville de Mexico. Keiko développe très vite des lésions cutanées révélatrices d'une mauvaise santé et sa nageoire dorsale s'affaisse. Son état se dégrade encore davantage, d’autant qu’il est tenu de présenter cinq spectacles quotidiens. C'est en 1991 que les producteurs du studio Warner Bros viennent la chercher pour les besoins du film Sauvez Willy. Le film est un immense succès (150 millions de dollars de recettes), ainsi va s'enchaîner Sauvez Willy 2 et Sauvez Willy 3, La Poursuite.

Les soucis de santé de Keiko ne se sont pas arrêtés là. De ce fait, tous les fans du film mettent en place une chaîne de solidarité et font des dons d'argent afin que l'orque rejoigne un jour son milieu naturel. Les studios Warner Bros, soucieux de l’image de leur héros, prennent conscience de la situation et grâce aux dons de différentes associations et sociétés, Keiko est transféré dans un bassin quatre fois plus grand. Il réapprend à manger du poisson vivant. Après de longues années de captivité, le cétacé retrouve enfin sa liberté. Il traverse l'Atlantique nord et réapparaît en Norvège où il recherche à nouveau la compagnie des humains. Des touristes se jettent à l’eau pour nager avec lui. Très social, il laisse les enfants grimper sur son dos. Keiko n’est en réalité jamais redevenu une orque sauvage... En 2003, l'orque décède à l’âge de 27 ans, après 19 ans de captivité et 7 ans de liberté, probablement des suites d'une pneumonie. Sa mort suscite une grande émotion dans le monde entier.

Rendez-vous demain à 7 h pour une nouvelle image du jour.

Retrouvez ici toutes nos images du jour.