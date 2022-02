L'image du jour : la célèbre robe de Mireille Darc dans Le grand Blond avec une chaussure noire

Le film "Le grand Blond avec une chaussure noire" voit le jour en 1972. Ce long-métrage signé Yves Robert a marqué les esprits au point de devenir culte. Mais une chose est sûre, le dos-nu sulfureux de Mireille Darc n'y est pas pour rien non plus...

Dans le film Le grand Blond avec une chaussure noire, Mireille Darc, celle que l'on surnomme "La sauterelle" confirme son statut de sex-symbol et marque l'histoire du cinéma avec sa célèbre robe noire qui dévoile sa chute de reins. Lors du tournage, l’actrice décide de marquer les esprits autrement que par ses répliques. C'est avec la complicité de son ami, le couturier Guy Laroche, qu'elle s’amuse à créer une robe provocante, à l’image de son rôle d'espionne.

Pierre Richard, son partenaire de jeu, n'a alors aucune idée de ce qui l'attend lorsque la belle blonde l'accueille dans son appartement. C'est seulement au moment où Mireille Darc se retourne, qu'il découvre ce magnifique dos-nu, gardé secret jusqu’au tournage de la scène. L'acteur, qui incarne un violoniste maladroit, régit spontanément, complétement sous le charme.

Pour ceux qui n'ont pas vu le film, le scénario est le suivant : Le chef des services secrets français, Louis Toulouse (Jean Rochefort), est compromis par son adjoint Milan (Bernard Blier) dans une affaire d'agent double. Cette machination menée par Milan a pour objectif de discréditer Toulouse afin de prendre sa place. Mais Toulouse, ayant découvert ses plans, met en place un piège machiavélique pour faire tomber son adjoint. Pour cela, il décide d'utiliser un inconnu, "n'importe qui, un homme dans la foule" et de faire croire à Milan que l'inconnu en question est un redoutable agent secret.

Cet inconnu, choisi par hasard parce qu'il porte une chaussure noire à un pied et une marron à l'autre, est François Perrin (Pierre Richard) un violoniste étourdi. Milan tombe immédiatement dans le piège et déploie une équipe d'espions destinée à épier Perrin. Mais son comportement normal et parfois bizarre et maladroit va davantage le déstabiliser. Pour le faire "parler", il attire Perrin dans le lit de son agent féminin, la sculpturale Christine (Mireille Darc), afin d'obtenir des confidences sur l'oreiller...

