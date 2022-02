L'image du jour : la célèbre série Docteur Quinn, femme médecin

La série américaine "Docteur Quinn, femme médecin" a marqué toute une génération. Composé de 142 épisodes, le programme est diffusé à partir de 1993 à la télévision.

La série Docteur Quinn, femme médecin se déroule au 19 e siècle, dans l'Ouest sauvage américain. On retrouve une femme médecin, Michaëla Quinn, aussi appelée "Dr Mike", incarnée par Jane Seymour. Elle devient l'amie de Charlotte Cooper, une mère de trois enfants. A sa mort Michaëla recueille les trois orphelins conformément à la volonté de son amie. Au fil de la série, elle arrive à gagner la confiance des habitants et à faire sa place en tant que médecin. A côté de cela, elle se lie avec Byron Sully (Joe Lando), un ami des indiens Cheyennes, avec qui elle se mariera plus tard et aura une fille, Katie.

Docteur Quinn ©Beth Sullivan

A savoir, Joe Lando tenait à réaliser lui-même ses cascades, alors que les autres acteurs avaient droit à des doublures. Il jugeait cela plus authentique. Ainsi, l'acteur n’a pas hésité à manger des vers ou encore courir dans un train en marche pour les besoins de la série.

