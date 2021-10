L'image du jour : La charismatique Morticia de La Famille Addams

Morticia est l'une des figures emblématiques de "La Famille Addams", interprétée par Anjelica Huston dans les films de Barry Sonnenfeld, elle a marqué toute une génération tant pour son allure que son charisme.

Que ce soit sous forme de séries, films ou animations, La Famille Addams n'en finit pas de susciter l'hilarité et la fascination. À l'occasion de la sortie du film d'animation La Famille Addams 2 : Une virée d'enfer, CinéSéries revient sur le classique de Barry Sonnenfeld avec le personnage emblématique de Morticia, l'épouse et mère de famille brillamment interprétée par Anjelica Huston, qu'on peut voir à l'image ci-dessous :

Image du jour : La Famille Addams ©Paramout Pictures

L'actrice a dû se métamorphoser pour entrer dans la peau de ce personnage à la fois délicat, glamour et sinistre. Ses pommettes sont étirées avec du scotch, elle porte une perruque, le maquillage est intensifié, s'ajoute à cela faux ongles et faux cils. Morticia, cette femme à l'allure spectrale, séductrice et manipulatrice continue d'inspirer les costumes d’Halloween les plus glamours.

