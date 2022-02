L'image du jour : la fameuse Carioca du film La Cité de la peur

"La Cité de la peur" arrive sur grand écran en 1994. Réalisée par Alain Berbérian, cette comédie mythique a marqué les esprits grâce à des scènes devenues cultes, notamment celle de la Carioca.

Le film La Cité de la peur est écrit par le célèbre trio comique Les Nuls. On retrouve donc Chantal Lauby, Alain Chabat, Dominique Farrugia, mais aussi Gérard Darmon, Jean-Pierre Bacri, ou encore Sam Karmann qui viennent compléter le casting.

Le film se déroule pendant le Festival de Cannes. Un serial killer sème la terreur sur la Croisette. Sa particularité : il exécute ses victimes exactement comme l’assassin de Red is Dead, un film d’horreur à petit budget. Une aubaine pour Odile Deray (Chantal Lauby), l’attachée de presse, qui convoque aussitôt Simon Jeremi (Dominique Farrugia), l’acteur un peu simplet de cette série Z. Pour le protéger, et surtout pour la frime, elle fait appel à Karamazov (Alain Chabat), un garde du corps plus intéressé par les filles que par sa mission : amener vivant le trio jusqu’à la montée des marches…

Le film a marqué les esprits avec ses nombreuses scènes cultes hilarantes. La fameuse danse de la Carioca, illustrée ci-dessus, en fait partie. A savoir : l'histoire de cette chorégraphie dépasse largement le cadre du film et nous ramène bien plus loin en arrière. Dans Flying down to Rio, la Carioca est dansée par le légendaire Fred Astaire, front contre front avec l’actrice Ginger Rogers.

Une chose est sûre, la performance du film La Cité de la peur à conquis les fans. Gérard Darmon a affirmé qu’à chaque tournée promotionnelle, les gens lui demandaient de rejouer cette fameuse scène. Il a raconté avoir fait un pari avec Maurice Barthélémy : pour chaque Carioca réclamée, un dîner payé !

