L'image du jour : la fine équipe du film Le Cœur des hommes

Marc Esposito réalise en 2003 le film "Le Cœur des hommes", après cela deux suites verront le jour en 2007, puis en 2013. On suit une bande de copains incarnée par Bernard Campan, Gérard Darmon, Jean-Pierre Darroussin et Marc Lavoine. Ils partagent le bon et le mauvais, sans jamais renier leur complicité.

Dans Le Cœur des hommes, on suit quatre amis : Alex, Antoine, Jeff et Manu. Quatre hommes d’aujourd’hui, à la fois solides et immatures, au tournant de leur vie d’adulte. Ils sont amis depuis 25 ans, depuis l’époque où ils jouaient dans la même équipe de foot de la banlieue parisienne. Ils se voient régulièrement, ils aiment tchatcher, s’engueuler et rire ensemble. Issus tous les quatre de milieux populaires, ils ont atteint leurs objectifs professionnels : Alex et Jeff ont créé un petit groupe de presse sportive qui marche bien, Antoine est prof de gym dans un grand lycée parisien, Manu a une boutique charcutier–traiteur qui ne désemplit pas.

Ce printemps-là, une série d’événements forts qui jalonne toute vie d’homme – la mort d’un père, l’infidélité d’une femme, le mariage d’une fille - les touche et les rapproche encore davantage. Confrontés à des situations qu’ils ne maîtrisent pas, ils se font des confidences, s’expliquent, s’aident, s’affrontent et se remettent en question. Leur rapport aux femmes est au cœur de tous leurs problèmes, de toutes leurs conversations, de tous leurs conflits. Ils croyaient que leur équilibre reposait sur leur réussite sociale et leurs bonheurs de pères, ils découvrent que le sentiment amoureux est encore plus indispensable à l’accomplissement de leur vie d’homme...

Le Cœur des hommes ©PJP Films

Marc Esposito met en scène Bernard Campan, Gérard Darmon, Jean-Pierre Darroussin, et Marc Lavoine que l'on peut voir sur notre image du jour ci-dessus. Le réalisateur est un grand passionné de cinéma et il apprécie particulièrement les comédies italiennes des années 70, en particulier celles avec Alberto Sordi. Il s'inspire également des films de Claude Sautet, comme Les Choses de la vie et Vincent, François, Paul et les autres. En écrivant les différents personnages de Le Cœur des hommes, le réalisateur a souhaité offrir à sa bande d'acteur des rôles complexes, leur permettant de s'amuser et de montrer l'étendue de leur répertoire.

