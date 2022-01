L'image du jour : la mythique scène de danse dans Pulp Fiction

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique.

Notre image du jour ci-dessous, est un extrait du film Pulp Fiction. Dans cette scène Mia (Uma Thurman) et Vincent (John Travolta) participe à un concours de twist. Cette scène, devenue mythique, a longtemps été perçu comme une référence au Travolta de Grease ou de La Fièvre du samedi soir. Mais en fait, Tarantino, le réalisateur avait une autre idée en tête. Il s'est inspiré de la scène de danse avec Anna Karina dans le film Bande à part, sorti en 1964, de Jean-Luc Godard.

Uma Thruman appréhendait beaucoup cette scène, heureusement elle a pu compter sur son partenaire. Dans un premier temps, Quentin Tarantino voulait que ses personnages dansent le twist. Mais John Travolta a proposé autre chose. L'acteur raconte :

Je lui ai dit : Écoute, à 8 ans, j'ai gagné un concours de twist, j'en connais toutes les versions. Mais à mon avis, tu devrais ajouter d'autres danses populaires de l'époque. Il y avait le batusi, le hitchhiker, le swim et le twist. Je lui ai fait une démonstration et il les a toutes aimées. Donc je lui ai dit : Je vais les apprendre à Uma et quand tu voudras qu'on change de pas, tu n'auras qu'à demander !