L'image du jour : la performance hors norme de Patrick Dewaere dans le film Série noire

Réalisé par Alain Corneau, le film "Série noire" porté par Patrick Dewaere, arrive en salle en 1979. Pour ce rôle, l'acteur s'est transcendé et ne faisait qu'un avec le personnage qu'il interprétait. Retour sur la performance incroyable de Patrick Dewaere.

Le film Série noire a eu un joli succès et marqué le paysage cinématographique français, mais ce long-métrage n'aurait pas été à ce point réussi sans Patrick Dewaere dans le rôle principal. L'acteur a livré une performance qui restera à jamais gravée dans les annales. Il s'est investi corps et âme dans le rôle de Franck à tel point de confondre la réalité et la fiction. En effet, Patrick Dewaere n'hésitait pas à utiliser ses propres souffrances pour incarner avec justesse le personnage. Le tournage et cet investissement si intense, lui ont fait perdre dix kilos en seulement quelques semaines. Dans le rôle de Franck, il était comme possédé, en témoigne notre image du jour ci-dessous, avec cette scène poignante :

Dans cet extrait, on peut voir l'acteur se taper la tête contre le capot de la voiture. Complétement transcendé par son interprétation, Patrick Dewaere s'est réellement cogné de toutes ses forces contre le véhicule. Comme le rapporte le livre de Christophe Carrière intitulé Patrick Dewaere, une vie, l'acteur avait prévenu le réalisateur avant de tourner cette scène violente, en disant :

Soyez prêts parce qu'il ne faut pas que je la refasse trop.

