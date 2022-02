L'image du jour : la première rencontre de Pénélope Cruz et Javier Bardem dans Jambon Jambon

Bigas Lunas, réalise le film "Jambon, Jambon" en 1992, qui révèle deux acteurs espagnols emblématiques : Penélope Cruz et Javier Bardem. Sans le savoir, ces amoureux de fiction finiront par se marier 20 ans plus tard, dans la vraie vie. Retour sur ce film emblématique du cinéma espagnol.

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique.

Le film Jambon, Jambon (Jamón, Jamón en espagnol) suit Jose Luis (Jordi Mollà) qui travaille à l’usine de sous-vêtements de ses parents. Sa petite amie Sylvia (Penélope Cruz), gagne sa vie en préparant des omelettes pour les ouvriers. Quand Sylvia tombe enceinte, Luis lui promet de l’épouser même contre la volonté de ses parents. Conchita, la mère de Luis, déterminée à briser l’engagement de son fils avec cette jeune femme de classe inférieure, engage Raul (Javier Bardem), un potentiel modèle pour les sous-vêtements qui a pour mission de séduire Sylvia.

Image du jour : Jambon, Jambon ©Lolafilms

Penélope Cruz, à tout juste 18 ans, obtient son premier rôle au cinéma dans ce film. Le tournage de Jambon, Jambon fut très marquant pour la jeune femme, tant sur le plan professionnel que personnel. En effet, le film lance sa carrière en Europe, et est témoin de sa première rencontre avec l'acteur Javier Bardem, qui deviendra son mari des années plus tard. C'est sur le plateau de tournage du film Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen, en 2008, que se retrouve le duo espagnol. Les deux acteurs tombent amoureux, 16 ans après leur rencontre. Javier Bardem avouera par la suite avoir été charmé par la fougue et la passion de Penélope.

Rendez-vous demain à 7 h pour une nouvelle image du jour.

Retrouvez ici toutes nos images du jour.