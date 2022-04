L'image du jour : la prestation d'Aretha Franklin dans The Blues Brothers

John Landis réalise le film "The Blues Brothers" en 1980. Il met en scène John Belushi et Dan Aykroyd dans les rôles-titres de « Joliet » Jake et Elwood Blues. Retour sur la scène avec Aretha Franklin.

Dans le film The Blues Brothers, les frères Jake et Elwood Blues partent à la recherche de la rédemption sans un sou, mais avec une mallette pleine de soul. Pour sauver l'orphelinat où ils ont été élevés, ils décident de reformer leur groupe de blues et d'organiser un concert géant, afin de réunir la somme d'argent nécessaire.

Ci-dessous, une scène devenue culte, avec Aretha Franklin :

Le réalisateur John Landis a eu la chance de diriger l’une des plus grandes voix de la chanson populaire, la célèbre Aretha Franklin. Cette dernière a tout de même hésité avant d'accepter ce rôle. Le cinéaste s'est livré à ce sujet dans le magazine Deadline :

Elle était inquiète. Elle m’a dit : ‘Tu sais, je ne suis pas une actrice.’ Je lui ai répondu qu’elle en était une, et qu’elle délivrait une performance à chaque fois qu’elle chantait une chanson. Elle y a réfléchi et m’a répondu : ‘Oui, c’est vrai.’ Elle voulait être sûre que ce soit fait avec respect, et ça l’était assurément. Nous l’adorions. John, Dan et moi étions absolument enchantés qu’elle et tous ces artistes acceptent de participer au film. (…) Nous appréhendions un peu sa réaction vis-à-vis du costume. Mais ça lui convenait très bien, elle l’a adoré.

