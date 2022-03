L'image du jour : la rencontre entre Angelina Jolie et Brad Pitt dans Mr. and Mrs. Smith

Le film "Mr and Mrs Smith" arrive en salle en 2005. C'est la première fois que les acteurs Brad Pitt et Angelina Jolie tournent ensemble. Ils sont véritablement tombés amoureux sur le plateau du film de Doug Liman. Leur complicité crève l'écran.

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique.

Mr et Mrs Smith sont mari et femme, et tueurs à gages tous les deux. Ils travaillent pour des organisations concurrentes, chacun ignorant tout du véritable métier de son conjoint. Le soir venu, ils forment un couple ordinaire. Le jour où leurs employeurs respectifs les engagent sur la même cible et qu'ils se découvrent adversaires, leurs scènes de ménage deviennent alors explosives…

Mr and Mrs Smith ©New Regency Pictures

C'est sur ce plateau de tournage qu' Angelina Jolie et Brad Pitt deviennent de plus en plus complices. Brad Pitt était alors en couple, à l'époque, avec Jennifer Aniston, malheureusement leur histoire a pris fin à la suite de ce film. Six mois après la sortie du long-métrage Angelina Jolie se confie dans les colonnes de Vogue :

Je n'étais pas aussi excitée que pouvaient le croire les gens. Nous avons passé beaucoup de temps à contempler, à penser et à parler de ce que nous voulions dans la vie, et nous avons réalisé que nos attentes étaient très similaires. Puis nous avons continué à prendre notre temps. Nous sommes devenus de très très bons amis pendant un long moment. Puis la vie nous a mené vers un chemin où nous pouvions aller ensemble, où nous ressentions la possibilité de faire quelque chose, le devoir de faire quelque chose.

Pour en savoir plus à ce sujet, c'est par ici.

Rendez-vous demain à 7 h pour une nouvelle image du jour.

Retrouvez ici toutes nos images du jour.