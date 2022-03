L'image du jour : la rencontre entre Dujardin et Cornillac dans Brice de Nice

Le personnage Brice de Nice vient tout droit de l'imagination de Jean Dujardin. Le film est réalisé par James Huth et voit le jour en 2005. C'est à cette occasion que sont rassemblés à l'écran les deux acteurs Jean Dujardin et Clovis Cornillac, ce qui a donné naissance à des scènes hilarantes.

Éternel ado de presque 30 ans, délaissé par un père homme d'affaires et une mère absente, Brice, incarné par Jean Dujardin, s'est réfugié dans un "style" avec lequel il exprime son vrai vécu intrinsèque : Brice est surfeur, winner... comme Bodhi, le héros de Point Break, son film culte. Brice attend donc sa vague...à Nice ! Personne pourtant ne se risque à se moquer de Brice qui est arrogant et méprisant. Il s'est fait une spécialité de "casser" tout et tout le monde avec ses remarques. Il fallait bien qu'un jour Brice soit rattrapé par la réalité...

Brice de Nice ©Mandarin Production

Jean Dujardin souhaitait donc faire un film avec ce personnage qu'il incarnait déjà dans des sketchs télévisés lorsqu'il était membre de la troupe Nous Ç nous. C'est lors de la manifestation "Printemps du cinéma” en 2004, qu'il rencontre Clovis Cornillac. Ensemble, ils discutent de ce projet et l'acteur est immédiatement séduit. Clovis Cornillac se souvient :

On ne se connaissait pas, mais le courant est tout de suite passé entre nous. On a bu quelques verres ensemble et je lui ai demandé quels étaient ses projets. Il m'a alors parlé de ce pseudo surfeur de Brice. L'idée m'a fait hurler rire et je lui ai dit : “Il te manque un personnage ? Ne cherche plus, tu l'as devant toi”. Jean s'est bien sûr montré extrêmement surpris. Pourtant, de mon côté, je savais, grâce à la manière dont s'est déroulée notre rencontre, que je faisais le bon choix.

