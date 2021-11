L'image du jour : La rencontre entre Johnny Depp et Tim Burton dans le film Edward aux mains d'argent

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique.

Edward aux mains d'argent est l'une des œuvres les plus personnelles du cinéaste. Le film marque les débuts d'un tandem artistique qui dure. En effet, Johnny Depp fait ici sa première apparition dans l'un des films de Tim Burton. Les deux hommes aujourd'hui très proches, ont collaboré par la suite un bon nombre de fois : Charlie et la chocolaterie, Sweeney Todd, Alice au pays des merveilles et bien d'autres. Le cinéaste s'était confié dans les colonnes de l'hebdomadaire L'événement du jeudi :

Lorsque je l’ai rencontré, il tournait dans une série pour ados (21 Jump Street), il était considéré comme un jeune crétin superficiel. Une fois de plus, on confondait l’apparence avec la réalité. J’ai pensé qu’il y avait bien des choses au-delà et qu’il comprendrait intimement le personnage d’Edward aux mains d’argent. De fait, il a des regards, dans ce film, qui m’épatent encore.