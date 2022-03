L'image du jour : la scène culte du film Un Homme et une Femme

Claude Lelouch réalise en 1966 le célèbre film "Un Homme et une Femme". Récompensé à de multiples reprises, ce long-métrage d'amour porté par Anouck Aimée et Jean-Louis Trintignant est désormais devenu culte. Retour sur la scène emblématique du film.

Dans le film Un Homme et une Femme, deux veufs inconsolables, se rencontrent, apprennent à se connaître et finissent par s'aimer d'un amour passionné. Notre image du jour ci-dessous est un extrait du film. Cette scène devenue culte est bercée par la musique de Francis Lai et la voix de Pierre Barouh et Nicole Croisille.

Avant d'écrire Un Homme et une Femme, Claude Lelouch réalise le film Les Grands moments. Malheureusement, l'accueil de ce film est mitigé et le réalisateur à besoin de prendre du recul pour réfléchir. Dans les bonus du DVD il explique que lorsqu'il n'a pas le moral, il prend sa voiture et roule jusqu'à Deauville. C'est en arrivant sur place, qu'il a eu quelques idées pour son futur film Un Homme et une Femme :

C'était le 13 septembre... je marchais donc sur la plage et très loin – il faisait très mauvais ce jour-là – j'ai vu une femme qui marchait aussi. De très loin, elle semblait très très belle. Et il y avait une petite fille qui jouait à côté d'elle. J'essayais de me rapprocher de cette dame... et tout en me rapprochant j'essayais de trouver une explication... Les idées venaient comme ça, et, tout en marchant, j'écrivais l'histoire d'Un homme et une femme…

