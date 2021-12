L'image du jour : la scène de baignade dans Mais où est donc passée la 7 ème compagnie

Réalisé par Robert Lamoureux, "Mais où est donc passée la 7 ème compagnie" voit le jour en 1973. Film aux répliques cultes, il est bon de se replonger dans les scènes hilarantes animées par Jean Lefebvre , Aldo Maccione et Pierre Mondy.

Mais où est donc passée la 7 ème compagnie est le troisième plus gros succès de l'année 1973. On retrouve Aldo Maccione, Henri Guybet, Jean Lefèbvre, Pierre Mondy, Alain Doutey, Jacques-Henri Marin, mais aussi Magali Vendeuil. Le film est devenu culte, grâce à ses répliques hilarantes, ses scènes burlesques et ses personnages râleurs, un peu lâches mais attachants. Retour sur un moment mythique :

Fin mai 1940, alors que l’armée allemande attaque sur tous les fronts et oblige les Alliés à se replier, la septième compagnie du 108e régiment de transmission est contrainte de se réfugier dans les bois. Le capitaine Dumont décide d’envoyer trois hommes pour surveiller les environs : le chef Chaudard, le téléphoniste Pithiviers et le fusil-mitrailleur Tassin. Entre temps, leur compagnie est repérée et arrêtée par les allemands. Désormais seuls, les trois hommes vivent des jours bucoliques dans la forêt de Machecoule, jusqu'à ce qu'ils entreprennent de voler une dépanneuse allemande...

