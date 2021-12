L'image du jour : la scène de danse dans L'Arnacoeur

Sorti en 2010, le film "L'Arnacoeur" est une comédie romantique réalisé par Pascal Chaumeil. Vanessa Paradis et Romain Duris, très complices à l'écran, ont refait la chorégraphie mythique du film "Dirty Dancing" !

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique.

Dans le film L'Arnacoeur on retrouve Romain Duris, Vanessa Paradis, Julie Ferrier, et François Damiens entre autres. Le synopsis est le suivant: Alex Lippi. Sa profession : briseur de couples. Sa méthode : la séduction ! Planques, écoutes téléphoniques, fausse identité, sourire ravageur, tout est bon pour qu’il remplisse son contrat. Mais attention, Alex a une éthique. Il ne brise que les couples dont la femme est malheureuse.

Alors pourquoi accepter ce prochain contrat ? Sa cible s’appelle Juliette, dans dix jours, elle épousera un homme qu’elle aime. Dix jours pour une mission-séduction « impossible » et très mouvementée au cours de laquelle notre arnacoeur de haut vol risque de découvrir à ses dépens qu’en amour le plan parfait n’existe pas.

Image du jour : L'Arnacoeur ©Quad Films

Alex va tout faire pour séduire Juliette. Il apprend que son film préféré est Dirty Dancing, ce qui l'amène à répéter inlassablement la chorégraphie jusqu'à en connaître les pas par cœur. Ils finissent donc par danser ensemble sur The time of my life, en refaisant la même chorégraphie que dans le film. L'image du jour ci-dessus, est extraite de la scène de danse du film.

À savoir, Romain Duris n'a pas accepté tout de suite de jouer dans le film, il le dit lui-même :

C'est le scénario que j'ai refusé le plus longtemps ! J'ai mis deux mois pour dire oui. À chaque version, je n'étais pas satisfait.

Rendez-vous demain à 7 h pour une nouvelle image du jour.

Retrouvez ici toutes nos images du jour.