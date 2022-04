L'image du jour : la scène mémorable de Joséphine de Meaux dans Nos jours heureux

Olivier Nakache et Eric Toledano réalisent le film "Nos jours heureux" en 2006. Pour cela, ils se sont basés sur leurs souvenirs en tant qu'animateurs de colonies de vacances. Retour sur la scène culte du film où Caroline, d'habitude si douce, pète un plomb et s'emporte face à un petit garçon.

Dans le film Nos jours heureux on suit Vincent Rousseau (Jean-Paul Rouve), qui dirige pour la première fois une colonie de vacances et se retrouve plongé pendant trois semaines dans l'univers des colos avec petites histoires et gros soucis à la clef ! Vincent se retrouve alors confronté à la vie mouvementée du camp, de ses animateurs plus ou moins professionnels et des ados pas toujours évidents à gérer… Le casting est composé de Marilou Berry, Omar Sy, Lannick Gautry, Julie Fournier, Guillaume Cyr, Joséphine de Meaux, et de Jacques Boude.

Notre image du jour ci-dessus est l'extrait d'une des scènes cultes du film. On retrouve Caroline, une animatrice très discrète et sensible, qui tente gentiment de convaincre un petit garçon d'aller se baigner dans la piscine avec les autres enfants. Malheureusement, pour la première fois, elle perd patience et sort de ses gonds. Elle se met à hurler sur le petit garçon et la scène est hilarante.

L'actrice a d'ailleurs remporté pour ce rôle le Prix de la Meilleur actrice au Festival International du Film de Comédie de l'Alpe Duez 2006.

