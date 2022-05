L'image du jour : la thérapie de groupe dans le film Les Infidèles

Le film à sketchs "Les Infidèles" arrive en salle en 2012. Le long-métrage met en avant l’infidélité masculine et ses nombreuses variations, vues par 7 réalisateurs. On retrouve Gilles Lellouche, Guillaume Canet, Jean Dujardin mais aussi Sandrine Kiberlain et bien d'autres. Retour sur une scène mémorable.