L'image du jour : la transformation de Gad Elmaleh dans Chouchou

Réalisé par Merzak Allouache, le film "Chouchou" voit le jour en 2003. Gad Elmaleh endosse le premier rôle, il donne la réplique à Claude Brasseur, Roschdy Zem, Catherine Frot et Alain Chabat. La métamorphose physique de l'acteur pour incarner Chouchou n'a pas toujours été simple...

Chouchou (Gad Elmaleh), jeune maghrébin, débarque à Paris clandestinement dans la seule intention de retrouver son neveu. Son astuce, naïve, consiste à se faire passer pour un exilé Chilien. Il est recueilli par le Père Léon et le frère Jean (Roschdy Zem), en charge d’une Paroisse de banlieue parisienne qui vont accepter de l’héberger. Chouchou dont la supercherie est vite découverte, conserve la sympathie du Père Léon et de Frère Jean qui lui trouvent un emploi : travailler chez une psychanalyste, le docteur Nicole Milovavich (Catherine Frot). Son travail consiste à recevoir les clients tout en assurant l’entretien du cabinet. Partagé entre la cohabitation tumultueuse avec le Frère Jean et son travail au cabinet de la psychanalyste, Chouchou s’immerge dans un univers fantasmagorique, totalement extérieur à lui.

Chouchou ©Les Films Christian Fechner

Pour se glisser dans la peau de Chouchou, Gad Elmaleh a vécu un véritable calvaire. L'acteur avait du mal à supporter les longues heures de transformation, entre le maquillage, l'épilation, les perruques et les chaussures à talons... Au bout d'un moment, cela est devenu insupportable. L'acteur a craqué sur le plateau, et a arraché sa perruque.

