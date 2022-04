L'image du jour : la violente scène de rupture dans La Vie d'Adèle

Abdellatif Kechiche réalise le film "La Vie d'Adèle" en 2013. Lors du Festival de Cannes, le réalisateur, ainsi que les deux actrices principales, Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos, reçoivent La Palme d'Or, une récompense suprême et exceptionnelle. Retour sur une scène marquante du film.

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique.

Le synopsis de La Vie d'Adèle est le suivant : A 15 ans, Adèle ne se pose pas de question: une fille, ça sort avec des garçons. Sa vie bascule le jour où elle rencontre Emma, une jeune femme aux cheveux bleus, qui lui fait découvrir le désir et lui permettra de s'affirmer en tant que femme et adulte. Face au regard des autres Adèle grandit, se cherche, se perd, se trouve...

Notre image du jour ci-dessus, illustre la terrible scène de la rupture entre les deux femmes. Dans cette scène Emma, incarnée par Léa Seydoux, perd le contrôle et explose de colère. Crescendo, la scène monte en tension et Adèle (Adèle Exarchopoulos) est accablée par les reproches. La jeune femme finit par se faire gifler et se retrouve pousser hors de chez elle. Le réalisateur Abdellatif Kechiche aime que les scènes soient au plus proche de la réalité. Pour cela, les actrices ont dû jouer et rejouer cette séquence un nombre incalculable de fois. Par la suite, les deux femmes ont qualifié le tournage "d'atroce" et déclaré qu'elles n'avaient pas vraiment envie de réitérer l'expérience avec ce réalisateur.

Rendez-vous demain à 7 h pour une nouvelle image du jour.

Retrouvez ici toutes nos images du jour.