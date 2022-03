L'image du jour : Lambert Wilson en Céline Dion dans Sur la Piste du Marsupilami

Ils vont croiser la route du Général Pochero, incarné par Lambert Wilson. Pour faire diversion, il va se déguiser en Céline Dion et faire un véritable show sur la musique I'm Alive. Notre image du jour ci-dessus, illustre l'hilarante performance de l'acteur. Il s'est d'ailleurs confié à ce sujet auprès de nos confrères de L'OBS :

Je voulais à tout prix être le plus proche d’elle (Céline Dion) mais, quoi qu’il arrive, j’avais l’air… d’un travelo. Lorsque j’ai compris que je devrais garder ma moustache, j’ai jeté tout réalisme par la fenêtre. Nous avons fait des essais. Je m’étais préparé loin d’Alain. Il avait installé deux plantes vertes façon jungle et a balancé le play-back. J’y suis allé à fond. Je me sentais paradoxalement très mec dans ma petite robe à paillettes. J’avais l’impression d’être plus musclé que je ne le suis et de chausser du 46.