L'image du jour : l'ambivalence du personnage de Vincent Cassel dans Mon Roi

Dans le film "Mon Roi" la réalisatrice, Maïwenn, retrace une histoire d'amour passionnelle et douloureuse, portée par le duo Emmanuelle Bercot et Vincent Cassel. Ce dernier incarne un personnage très ambivalent et complexe.

Dans le film Mon roi, on suit Tony qui est admise dans un centre de rééducation après une grave chute de ski. Dépendante du personnel médical et des antidouleurs, elle prend le temps de se remémorer l'histoire tumultueuse qu'elle a vécue avec Georgio. Pourquoi se sont-ils aimés ? Qui est réellement l'homme qu'elle a adoré ? Comment a-t-elle pu se soumettre à cette passion étouffante et destructrice ? Pour Tony c'est une difficile reconstruction qui commence désormais, un travail corporel qui lui permettra peut-être de définitivement se libérer Mon roi © Studiocanal Vincent Cassel se glisse dans la peau de Georgio, qui est un personnage très complexe. Il sait se montrer tendre, doux, mais aussi très méprisant et dur avec sa compagne Tony, jouée par Emmanuelle Bercot. C'est un personnage rempli de zone d'ombre. Maïwenn, la réalisatrice, s'explique à ce sujet : Un personnage ne doit jamais être monolithique, ou bien cela devient vite très ennuyeux. La vie n'est jamais d'une pièce, il faut pouvoir la regarder sous différents angles. La cinéaste a essayé de filmer ce personnage, sans aucun jugement. C'est un séducteur qui n'est pas complétement noir, ni irrespectueux. Elle a tenu à tout prix, à éviter le manichéisme. Pour lire notre critique à propos du film Mon roi, c'est par ici.