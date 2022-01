L'image du jour : le bal de fin d'année dans Footloose avec Kevin Bacon

Kevin Bacon a fait vibrer le dance floor dans "Footloose" sorti en 1984. À tel point que ce film d'anthologie a fait l'objet d'un remake en 2011. Alors, juste pour le plaisir, retour sur la scène finale du bal de fin d'année.

Footloose est l'un des films phares des années 80. Le film est basé sur des événements ayant réellement eu lieu en 1978 dans l'Oklahoma. En effet, la danse y était bannie depuis près de 90 ans, jusqu'à ce qu'un groupe de lycéens bouscule les règles. Le synopsis du film est le suivant :

Venant de Chicago, le jeune Ren Mac Cormack (Kevin Bacon) s’installe avec sa mère, Ethel, dans une petite ville du Middle West. Très rurale et repliée sur elle-même, les nouveaux arrivants y sont mal accueillis. Sous l’autorité du pasteur Moore, règne une discipline de fer : le rock est interdit, les jeunes sont étroitement surveillés. Un carcan que va bientôt faire exploser Ren, aidé par Ariel qui n’est d’autre que la fille du pasteur.

Cette scène de danse, ci-dessus, à marqué les esprits et cette musique entrainante et indémodable continue de résonner aujourd'hui, dans les bars et les boîtes de nuit. Il s'agit de la scène finale du film où les adolescents peuvent enfin enflammer le dance floor après des années d'interdictions. On se souviendra longtemps des pas de danse de Kevin Bacon, l'héroïne du film.

