L'image du jour : le casting du film La Première étoile

Le film "La Première étoile" est réalisé par Lucien Jean-Baptiste, qui se trouve derrière et devant la caméra. On suit une famille Antillaise qui va pour la première fois au ski. Pour écrire cette comédie le réalisateur a pioché dans ses souvenirs de jeunesse.

Le film La Première étoile retrace l'histoire de Jean-Gabriel, marié et père de trois enfants, qui vit de petits boulots et passe son temps au bar PMU du coin. Un jour, pour faire plaisir à sa fille, il promet un peu vite à toute la famille de les emmener en vacances au ski. Seul problème : cette fois-ci, s'il ne tient pas sa promesse, sa femme le quitte. Il va devoir faire preuve d'imagination sans limite pour y parvenir...

Lucien Jean-Baptiste a tout de suite pensé à Firmine Richard et Anne Consigny pour jouer dans son film. Cependant, il a eu plus de mal à trouver les jeunes comédiens chargés d'incarner ses enfants à l'écran. Beaucoup de jeunes ont passé le casting, mais son choix s'est arrêté sur : Jimmy Woha Woha, Ludovic François et Loreyna Colombo, qu'on peut voir à l'image ci-dessous :

La première étoile ©Vendredi Film

Pour écrire le scénario de La Première étoile, Lucien Jean-Baptiste s'est inspiré d'un de ses souvenirs d'adolescence. C'est ce souvenir qu'il a raconté à sa productrice Marie-Castille Mention-Schaar lors du tournage d'Emmenez-moi, ainsi, elle l'a convaincu d'en faire un film.

