L'image du jour : le célèbre générique de La petite maison dans la prairie

La série "La Petite Maison dans la prairie" voit le jour en 1974. Il s'agit de l'adaptation des romans éponymes, écrits par Laura Ingalls Wilder. Retour sur le célèbre générique, qui a bercé toute une génération.

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique.

La Petite Maison dans la prairie raconte l'histoire d'une famille de pionniers, les Ingalls, fermiers au XIXe siècle, venue s'installer dans le Minnesota à Plum Creek, non loin d'un village nommé Walnut Grove. Elle retrace ainsi l'existence de Laura Ingalls (Melissa Gilbert), l'héroïne, depuis son arrivée dans le village jusqu'à sa vie de mère de famille et d'institutrice.

Notre image du jour ci-dessus illustre le célèbre générique, qui a marqué tant de générations. La série composée de 9 saisons, rencontre dès sa première saison un vif succès, notamment grâce aux valeurs familiales et humaines qu'elle défend. Les épisodes sont parfois dramatiques et d'autres sont plus humoristiques.

Le saviez-vous ? La chute de la petite Carrie Ingalls dans le générique, n'était absolument pas prévue. Ce sont deux jumelles qui se partageaient le rôle de Carrie : Sidney Greenbush et Lindsay Greenbush. Les réalisateurs leur ont donc demandé de refaire cette scène, mais aucune des deux petites filles n'a voulu refaire cette prise. Elles avaient trop peur de tomber à nouveau. La production a été obligée de garder ce passage dans le célèbre générique.

