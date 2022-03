L'image du jour : le célèbre générique de la série X-Files

La série télévisée américaine de science-fiction "X-Files" voit le jour en 1993. Ce programme, porté par David Duchovny et Gillian Anderson, a marqué toute une génération. On se souvient encore de la musique du générique...

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique.

Dans la série X-Files, Fox Mulder est un agent du FBI. Attiré par les phénomènes paranormaux et les croyances parfois irrationnelles, il s'intéresse aux affaires non classées, certaines relevant du paranormal. On lui adjoint une partenaire, Dana Scully, médecin et beaucoup plus adepte de la logique cartésienne. Mulder, obsédé par la disparition de sa sœur, est persuadé qu'elle a été enlevée par des aliens. Les deux agents vont ainsi entrevoir les grandes lignes de complots et autres théories de la conspiration...

Ci-dessus on peut voir le célèbre générique de la série X-Files. Chris Crater, le réalisateur, a demandé s’il était possible « d’étirer » le visage montré dans le générique. C'est ainsi, que cette figure a été étirée graphiquement et qu’elle est devenue l’image célèbre du générique.

Pour ce qui est de la musique du générique, Carter a également été très perfectionniste. Il a souhaité écouter "une tonne de CD" afin de trouver les sonorités qui lui plaisaient. Durant les deux premières saisons, le générique reste le même. Puis, il est réarrangé musicalement à partir de la saison 3. Il restera ensuite identique jusqu’à la saison 7 incluse.

Rendez-vous demain à 7 h pour une nouvelle image du jour.

Retrouvez ici toutes nos images du jour.