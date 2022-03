L'image du jour : le couple mémorable du film Les choses de la vie

Réalisé par Claude Sautet, le film "Les choses de la vie" porté par Romy Schneider et Michel Piccoli voit le jour en 1970. Ce long-métrage a marqué les esprits notamment avec cette terrible scène de l'accident de voiture mais également grâce à ce magnifique couple.

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 7 h, CinéSéries vous propose une image ou vidéo insolite, marquante ou humoristique.

Dans le film Les choses de la vie, Pierre est un architecte de 40 ans à la vie plutôt compliquée qui vient d'avoir un accident de la route. Mourant, il se remet en mémoire les problèmes jamais réglés qu'il tentait d'aplanir : son ex-femme Catherine à qui il ne parle plus beaucoup, son fils qu'il ne comprend pas et qu'il ne voit qu'épisodiquement, et sa maîtresse qu'il côtoie plus souvent mais qu'il trouve trop jalouse et possessive. Il venait justement de lui écrire une lettre lui annonçant leur rupture, mais il avait vite regretté son geste et était donc en route pour intercepter la lettre. Maintenant allongé dans l'herbe et mourant sans le savoir, il retrouvera le goût des choses de la vie.

Les choses de la vie ©Lira Films

Michel Piccoli et Romy Schneider incarnent dans ce film un duo d'amoureux mémorable (illustré par notre image du jour ci-dessus). Cependant, initialement, le contrat comportait les noms d'Yves Montand et Annie Girardot. Claude Sautet, le réalisateur, ne les voyait ni l'un ni l'autre dans ces personnages. Il pense dans un premier temps à Michel Piccoli et à Léa Massari. Pour ce qui est du rôle d'Hélène, c'est Pierre Granier-Deferre qui, en montrant des rushes du film La Piscine à Claude Sautet, arrive à le convaincre de choisir Romy Schneider.

